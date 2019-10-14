«Миннесота» обыграла «Оттаву», у Зайцева и Наместникова — «-1»

Хоккеисты «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Встреча проходила на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Российский игроки «Сенаторз» — защитник Никита Зайцев и форвард Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
У «Миннесоты» шайбы забросили Виктор Раск и Зак Паризе.
Зайцев провёл на льду 21 минуту и 38 секунд. За это время он нанёс 1 бросок по воротам соперника. И закончил матч с показателем полезности «-1»
Наместников отыграл 18 минут и 52 секунды, совершив два броска, при показателе полезности «-1». Также российский нападающий записал в свой пассив две минуты штрафа.
В другом матче «Бостон Брюинз» на домашней арене «Ти-Ди Гарден» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:2. Нападающий Давид Пастрняк забросил все шайбы в составе хозяев.
- 14 октября 2019
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