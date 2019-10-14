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«Миннесота» обыграла «Оттаву», у Зайцева и Наместникова — «-1»

«Миннесота» обыграла «Оттаву», у Зайцева и Наместникова — «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:0. Встреча проходила на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Российский игроки «Сенаторз» — защитник Никита Зайцев и форвард Владислав Наместников не отметились результативными действиями.

У «Миннесоты» шайбы забросили Виктор Раск и Зак Паризе.

Зайцев провёл на льду 21 минуту и 38 секунд. За это время он нанёс 1 бросок по воротам соперника. И закончил матч с показателем полезности «-1»

Наместников отыграл 18 минут и 52 секунды, совершив два броска, при показателе полезности «-1». Также российский нападающий записал в свой пассив две минуты штрафа.

В другом матче «Бостон Брюинз» на домашней арене «Ти-Ди Гарден» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:2. Нападающий Давид Пастрняк забросил все шайбы в составе хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Раск (Гринвей) – 49:23' (5x5)   0:2 Паризе (Койву) – 57:41' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пастрняк (Бержерон, Крюг) – 04:18' (5x4)   2:0 Пастрняк (Маршан) – 31:38' (5x5)   2:1 Ракелль (Хенрик, Фаулер) – 37:52' (5x5)   3:1 Пастрняк – 42:20' (5x5)   4:1 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 44:34' (5x4)   4:2 Хенрик (Ритчи) – 56:08' (5x4)
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