Крикунов: в меньшинстве «Динамо» закрывало всех, кроме Мозякина. Сами удивляемся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (6:3).



«Настраивались на игру. Вроде бы забросили сегодня первыми, но потом, как всегда, пропустили. Проигрывали. Слава богу, выровняли игру, вышли вперёд, опять пропустили. В целом ребята боролись от начала до конца. Соперник рано перешёл на игру в три пятёрки, мы тоже перешли на три звена с девятой минуты третьего периода. До этого играли в четыре. Наверное, в конце были свежее, потому и забили эти голы. Повезло, что Кулёмин убежал и забил. Ребята — молодцы.



Мозякина не держали в меньшинстве? Да нас самих это удивляет. Закрывали всех, кроме Мозякина. А его подпускали, оставляли одного», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.