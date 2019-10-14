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Крикунов: в меньшинстве «Динамо» закрывало всех, кроме Мозякина. Сами удивляемся

Крикунов: в меньшинстве «Динамо» закрывало всех, кроме Мозякина. Сами удивляемся
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (6:3).

«Настраивались на игру. Вроде бы забросили сегодня первыми, но потом, как всегда, пропустили. Проигрывали. Слава богу, выровняли игру, вышли вперёд, опять пропустили. В целом ребята боролись от начала до конца. Соперник рано перешёл на игру в три пятёрки, мы тоже перешли на три звена с девятой минуты третьего периода. До этого играли в четыре. Наверное, в конце были свежее, потому и забили эти голы. Повезло, что Кулёмин убежал и забил. Ребята — молодцы.

Мозякина не держали в меньшинстве? Да нас самих это удивляет. Закрывали всех, кроме Мозякина. А его подпускали, оставляли одного», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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