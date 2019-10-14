Крикунов: в меньшинстве «Динамо» закрывало всех, кроме Мозякина. Сами удивляемся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (6:3).
«Настраивались на игру. Вроде бы забросили сегодня первыми, но потом, как всегда, пропустили. Проигрывали. Слава богу, выровняли игру, вышли вперёд, опять пропустили. В целом ребята боролись от начала до конца. Соперник рано перешёл на игру в три пятёрки, мы тоже перешли на три звена с девятой минуты третьего периода. До этого играли в четыре. Наверное, в конце были свежее, потому и забили эти голы. Повезло, что Кулёмин убежал и забил. Ребята — молодцы.
Мозякина не держали в меньшинстве? Да нас самих это удивляет. Закрывали всех, кроме Мозякина. А его подпускали, оставляли одного», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 октября 2019
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:42
-
21:33
-
21:27
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
20:56
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
19:00