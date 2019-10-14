И. Воробьёв: «Магнитка» привезла два решающих гола. Сложно рассчитывать на успех

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о матче с московским «Динамо» (3:6).
«Когда мы два решающих гола сами себе привозим… Они сравняли счёт 2:2, когда мы сами себе привезли, да и четвёртый тоже сами. Очень сложно рассчитывать успех. Гол Кулёмина — это ситуация. Там и от Верещагина не ждали, что он в средней зоне отдаст с неудобной, и соперник выкатится «три в ноль». Тоже говорили, что на маленьких площадках первым делом нужно не подставиться. Получается наоборот.
Где-то мы игру держим, но дотянуть её до конца не можем. Это связано и с физическим состоянием, и с травмированными игроками. Мы отчасти можем, но всё время где-то нам не хватает», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 октября 2019
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