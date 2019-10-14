Крикунов — о Брюквине: кровь пролилась, значит, команда готова

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (6:3).



«Ефремов подсел немножко у нас, а Игумнов играл в прошлом матче в четвёртом звене и не был так задействован. Поэтому и двинули его вперёд, а Ефремова опустили вниз, чтобы он немного восстановился.



Как я уже говорил, нашли мы сейчас звенья, стабилизировали состав. Ещё вот с четвёртым звеном надо что-то делать. Индрашис второй матч подряд два гола забивает. Так всё и пошло. Цепляются голы один за другим. Да, можно говорить, что возвращение Ерёменко стало позитивным импульсом. Вы же видите по результату всё.



На раскатке Брюквину сильно разбили губу, зуб сломали. Кровь пролилась, всё нормально, значит, команда готова», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

