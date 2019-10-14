И. Воробьёв: самая тяжёлая ситуация в карьере. Травмам не видно конца и края

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после матча с московским «Динамо» (3:6) посетовал на кадровую ситуацию в команде.



«Состояние Бирюкова? Конца и края не видно травмам. Ребята уже играют на уколах. Самая тяжёлая ситуация в карьере? Да. Однозначно. Столько травм никогда не было», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московский клуб открыл счёт на 8-й минуте стараниями Микса Индрашиса, на что команда Ильи Воробьёва ответила точным броском Сергея Мозякина, реализовавшего двойной численный перевес, а чуть позже ветеран отличился в формате «5 на 4». Во втором периоде Юусо Хиетанен сравнял счёт, а чуть позже Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке Роман Любимов восстановил равенство, но вскоре Вячеслав Кулёмин снова вывел хозяев вперёд. В концовке встречи пятую шайбу в пустые ворота забросил Юусо Хиетанен, а шестую — Микс Индрашис.