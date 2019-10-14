В. Кулёмин — о победном голе: Кошечкин выбежал — оставалось только ткнуть шайбу

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (6:3).
«Работаем, и через работу приходит результат. На выезде мы мало забивали, «Сибири» вообще ничего не забили. Шесть шайб – это плоды нашей работы.
Приятно, что победный гол забил. Как договаривались, по борту пробили шайбу, я бегу и смотрю, что вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин выбежал, оставалось ткнуть только её — и попал впритирочку со штангой. Я бежал за шайбой и боковым зрением увидел, что Вася тоже выкатывается за ней. Один вариант был — либо проткну, либо нет. А там уже дело техники было забить в пустые ворота.
Моя результативность в сезоне? Хорошая предсезонка была. В том году же я без предсезонки был, так что всё как-то шло кубарем. Понятное дело, что я сам готовился, но это всё не то. А теперь с командой прошёл полный цикл, для меня важная командная подготовка от и до. Всё через работу, как говорит Крикунов. Я уже не молод, чтобы перестраиваться», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
- 14 октября 2019
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