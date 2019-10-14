Бобровский: «Флорида» отыгралась со счёта 1:4, это крутой камбэк

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу со счётом 6:4 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Это важная победа. Мы проигрывали со счётом 1:4, но ребята переломили встречу и забили важные голы. Каждое звено проявило себя, все вложились сегодня в эту победу. Два очка — это здорово, сегодня мы точно счастливы.
«Флорида» перехватила инициативу, особенно после гола за семь секунд до конца второго периода, он придал нам уверенности в себе. Это крутой камбэк. Такие победы сплачивают команду, заставляют ребят ещё больше верить друг в друга», — сказал Бобровский после матча.
В составе победителей точными бросками отметились Джонатан Юбердо, Бретт Коннолли (дважды), Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и Евгений Дадонов. У «дьяволов» заброшенные шайбы на счету Тейлора Холла, Йеспера Братта, Уилла Батчера и Павла Захи.
- 14 октября 2019
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