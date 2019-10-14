Основин: впервые за долгое время «Ак Барс» хорошо провёл все три периода

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин прокомментировал матч с «Автомобилистом» (3:1).
«Тяжёлая игра и для меня лично, и для команды. «Автомобилист» в целом хорошая команда. У гостей были моменты зацепиться за счёт. У нас сыграл хорошо вратарь, сыграли хорошо в обороне. Забили свои моменты и выиграли встречу.
Тренер сказал, что впервые за долгое время все три периода были равно хорошими, я тоже соглашусь с ним», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Подопечные Андрея Мартемьянова вышли вперёд уже на 5-й минуте встречи после точного броска в исполнении Дэна Секстона. Хозяева взялись за дело во втором периоде и забросили две шайбы стараниями Вячеслава Основина и Мэттью Фрэттина. В третьей двадцатиминутке преимущество команды Дмитрия Квартальнова укрепил Эмиль Галимов.
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