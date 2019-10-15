Задоров забил первый гол в сезоне, Ничушкин подрался

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил свою первую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ — 2019/20. Игрок отличился в первом периоде гостевого матча с «Вашингтон Кэпиталз», который в данный момент проходит на «Кэпитал Уан-Арена».

После первого периода «Эвеланш» выигрывают у «Кэпиталз» со счётом 4:0. Помимо Задорова шайбы в составе «Колорадо» забросили Эрик Джонсон, Назем Кадри и Микко Рантанен.

В первом тайме между игроками команд случилась потасовка — подрались Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш») и Тайлер Льюингтон («Вашингтон Кэпиталз»). Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы, канадцу добавили +10.



В прошедшем сезоне Задоров набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4».

Видео гола опубликовано в «твиттере» «Колорадо».

Видео драки можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.