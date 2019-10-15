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4 очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Колорадо»

4 очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров забросил одну шайбу, забив свой первый гол в сезоне. Нападающий Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одним голом и результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов сделал 2 результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт 1 голевой пас. Голкипер хозяев Илья Самсонов пропустил 2 шайбы.

Таким образом, «Колорадо» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джонсон (Кадри, Бураковски) – 03:42' (5x5)   0:2 Задоров (Рантанен, Маккиннон) – 06:00' (5x5)   0:3 Кадри (Донской, Макар) – 07:54' (5x5)   0:4 Рантанен (Ландеског, Кадри) – 09:25' (5x4)   1:4 Эллер (Овечкин) – 26:56' (4x4)   2:4 Оши (Орлов, Кузнецов) – 35:28' (5x5)   2:5 Ньето (Джост) – 44:24' (5x5)   3:5 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 57:39' (6x4)   3:6 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 59:20' (en)
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