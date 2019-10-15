4 очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров забросил одну шайбу, забив свой первый гол в сезоне. Нападающий Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одним голом и результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов сделал 2 результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт 1 голевой пас. Голкипер хозяев Илья Самсонов пропустил 2 шайбы.

Таким образом, «Колорадо» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.