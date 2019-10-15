«Вашингтон» показал видео гола Овечкина с передачи Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» показал видео гола Александра Овечкина с передачи Евгения Кузнецова. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш».
Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.
Александр Овечкин забил в третьем периоде с передачи Евгения Кузнецова и Джона Карлсона. Добавим, в этой встрече Овечкин записал в свой актив 2 очка (1+1). Евгений Кузнецов также набрал 2 очка (0+2). Еще одна результативная передача на счету защитника Дмитрия Орлова.
За «Колорадо» одну шайбу забил Никита Задоров.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Колорадо» в свою очередь сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Видео доступно в официальном «твиттере» «Вашинтон Кэпиталз».
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