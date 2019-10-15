«Эдмонтон» впервые в сезоне проиграл в матче с «Чикаго»
«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3. Встреча проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго.
В составе хозяев голы на счету Патрика Кейна, Александера Нюлендера и Брэндона Саада. У гостей отличился Джеймс Нил.
«Эдмонтон» после 5 побед на старте впервые проиграл в сезоне. «Чикаго», напротив, выиграл первый матч в этом регулярном чемпионате после трёх поражений. С 10 очками «нефтяники» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Блэкхоукс» с тремя очками занимают 13-е место в турнирной таблице.
17 октября «Эдмонтон» встретится в матче с «Филадельфией Флайерз», а «Чикаго» 19 октября с «Коламбус Блю Джекетс».
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