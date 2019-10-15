Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 78 матчей. Он не забивает уже 1,5 года

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Нападающий «Колорадо Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «+1». Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 78 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и пять в нынешнем.

Статистика Валерия Ничушкина в сезоне НХЛ-2019/20

В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет уже полтора года.