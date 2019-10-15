Овечкин: даже проигрывая 0:4 «Вашингтон» не перестал играть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6). Уже к 10-й минуте команда россиянина уступала 0:4.



«После того, как проигрываете первый период со счётом 0:4, пытаетесь собрать себя воедино и начать играть. Думаю, что, как команда, мы проделали довольно большую работу, почти вернувшись в игру. В первых двух периодах сразу задали тон и темп матча, но пропущенные голы убили наш импульс. Поверьте, мы не перестали играть. Пытались вернуться и сделать всё возможное», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Таким образом, «Колорадо» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.