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Овечкин: даже проигрывая 0:4 «Вашингтон» не перестал играть

Овечкин: даже проигрывая 0:4 «Вашингтон» не перестал играть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6). Уже к 10-й минуте команда россиянина уступала 0:4.

«После того, как проигрываете первый период со счётом 0:4, пытаетесь собрать себя воедино и начать играть. Думаю, что, как команда, мы проделали довольно большую работу, почти вернувшись в игру. В первых двух периодах сразу задали тон и темп матча, но пропущенные голы убили наш импульс. Поверьте, мы не перестали играть. Пытались вернуться и сделать всё возможное», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Таким образом, «Колорадо» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять матчей.

4 очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Колорадо»
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