Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года

15 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» — 4:6.
«Бостон Брюинз» — «Анахайм Дакс» — 4:2. Покер оформил нападающий хозяев Давид Пастрняк, забросивший все шайбы «Бостона».
«Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» — 0:2. Подопечные Брюса Будро прервали четырёхматчевую серию поражений, одержав первую победу в чемпионате.
«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» — 4:0. Хозяева одержали пятую победу в шести матчах на старте чемпионата.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:6. Гости продлили победную серию до пяти матчей.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Гости потерпели первое поражение в чемпионате.
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