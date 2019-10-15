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Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 15 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

15 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Фолк, Шварц) – 06:48' (5x5)   0:2 Тарасенко (Данн, Шенн) – 45:23' (5x4)   1:2 Нельсон (Дэл Колл) – 54:29' (5x5)   2:2 Барзал (Бойчак) – 59:33' (6x5)   3:2 Тэйвз (Барзал, Нельсон) – 61:13' (3x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз» — 4:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дадонов, Барков) – 00:16' (5x5)   1:1 Холл (Заха, Ватанен) – 02:28' (5x5)   2:1 Братт (Заха, Гусев) – 19:13' (5x5)   3:1 Батчер (Зейджак, Вуд) – 20:32' (5x5)   4:1 Заха (Холл, Суббэн) – 21:08' (5x5)   4:2 Коннолли (Ватрано) – 29:50' (5x5)   4:3 Коннолли (Хоффман, Трочек) – 39:52' (5x5)   4:4 Уигар (Экблад, Трочек) – 40:30' (5x5)   4:5 Аккьяри (Уигар, Экблад) – 47:30' (5x5)   4:6 Дадонов (Мэтисон, Яндл) – 55:32' (5x4)

«Бостон Брюинз» — «Анахайм Дакс» — 4:2. Покер оформил нападающий хозяев Давид Пастрняк, забросивший все шайбы «Бостона».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Пастрняк (Бержерон, Крюг) – 04:18' (5x4)   2:0 Пастрняк (Маршан) – 31:38' (5x5)   2:1 Ракелль (Хенрик, Фаулер) – 37:52' (5x5)   3:1 Пастрняк – 42:20' (5x5)   4:1 Пастрняк (Маршан, Крюг) – 44:34' (5x4)   4:2 Хенрик (Ритчи) – 56:08' (5x5)

«Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» — 0:2. Подопечные Брюса Будро прервали четырёхматчевую серию поражений, одержав первую победу в чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Раск (Гринвей) – 49:23' (5x5)   0:2 Паризе (Койву) – 57:41' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Даллас Старз» — 4:0. Хозяева одержали пятую победу в шести матчах на старте чемпионата.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Олофссон (Далин, Айкел) – 26:27' (5x4)   2:0 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 37:56' (5x5)   3:0 Скиннер (Соботка, Йокихарью) – 44:20' (5x5)   4:0 Юханссон (Маккейб, Ристолайнен) – 46:02' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:6. Гости продлили победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джонсон (Кадри, Бураковски) – 03:42' (5x5)   0:2 Задоров (Рантанен, Маккиннон) – 06:00' (5x5)   0:3 Кадри (Донской, Макар) – 07:54' (5x5)   0:4 Рантанен (Ландеског, Кадри) – 09:25' (5x4)   1:4 Эллер (Овечкин) – 26:56' (4x4)   2:4 Оши (Орлов, Кузнецов) – 35:28' (5x5)   2:5 Ньето (Джост) – 44:24' (5x5)   3:5 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 57:39' (6x4)   3:6 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 59:20' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Гости потерпели первое поражение в чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Кейн (Строум) – 24:11'   2:0 Нюландер (Карпентер) – 46:20'   2:1 Нил (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 57:49'   3:1 Саад (Кемпф, Тэйвз) – 59:27'
Овечкин – мощь! Сбил с ног канадца и забил могучим щелчком на глазах у сына
Но «Вашингтон» проиграл. У «Колорадо» дрался Ничушкин, а Задоров забросил эффектную шайбу.
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