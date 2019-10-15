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Макар — пятый защитник-новичок с длинной результативной серией со старта карьеры

Макар — пятый защитник-новичок с длинной результативной серией со старта карьеры
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Новичок «Колорадо» защитник Кейл Макар сделал голевую передачу. 20-летний канадец продлил результативную серию (0+6) с начала карьеры в НХЛ до пяти матчей.

Макар разделил второе место в истории лиги среди защитников-новичков с Ларри Мёрфи (1980), Хэпом Дэем (1924) и Харри Кэмероном (1917). Рекордсмен – Марек Жидлицки («Нэшвилл»), набиравший очки во всех шести матчах на старте карьеры в НХЛ в 2003 году.

На самом деле канадский защитник дебютировал в НХЛ ещё в Кубке Стэнли 2019 года, однако по правилам североамериканской лиги регулярка и плей-офф считаются отдельно, поэтому формальным дебютом Кейла является нынешний чемпионат.

20-летний Макар набрал 6 очков в 9 матчах. Он дебютировал в НХЛ в этом плей-офф
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