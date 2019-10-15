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Лучший снайпер НХЛ Нил за две недели забил больше, чем за прошлый сезон

Лучший снайпер НХЛ Нил за две недели забил больше, чем за прошлый сезон
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3. Встреча проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго.

В составе хозяев голы на счету Патрика Кейна, Александера Нюлендера и Брэндона Саада. У гостей отличился Джеймс Нил. Для Нила эта шайба стала восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему Джеймс укрепил лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Зачёт снайперов НХЛ регулярного сезона-2019/20

Примечательно, что для достижения отметки в восемь шайб ему потребовалось провести шесть матчей за «Ойлерз» (две календарные недели нынешнего сезона). В прошлом сезоне канадец отличился семь раз в 63 матчах за «Калгари Флэймз». В межсезонье Джеймс был обменян на Милана Лучича.

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