Лучший снайпер НХЛ Нил за две недели забил больше, чем за прошлый сезон
«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:3. Встреча проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго.
В составе хозяев голы на счету Патрика Кейна, Александера Нюлендера и Брэндона Саада. У гостей отличился Джеймс Нил. Для Нила эта шайба стала восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему Джеймс укрепил лидерство в гонке снайперов НХЛ.
Зачёт снайперов НХЛ регулярного сезона-2019/20
Примечательно, что для достижения отметки в восемь шайб ему потребовалось провести шесть матчей за «Ойлерз» (две календарные недели нынешнего сезона). В прошлом сезоне канадец отличился семь раз в 63 матчах за «Калгари Флэймз». В межсезонье Джеймс был обменян на Милана Лучича.
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Это был лишь третий трейд в истории между соперниками по «Битве при Альберте».
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