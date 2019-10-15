«Баффало» лидирует в сезоне НХЛ, показав лучший старт в истории клуба за 11 лет

«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:0. Встреча прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало.

У «Сэйбрз» шайбы забросили Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Сэм Райнхарт и Маркус Юханссон. «Клинки» набрали очки во всех шести стартовых матчах сезона впервые за 11 лет. На данный момент «Баффало» с 11 баллами лидирует в чемпионате.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Новичок «Баффало» Олофссон стал автором уникального достижения в НХЛ. Шведский форвард стал первым игроком за историю НХЛ, кто забросил первые семь шайб в лиге в большинстве. На счету 24-летнего форварда две шайбы в сезоне-2018/19 и пять точных бросков в нынешнем чемпионате — все голы забиты в большинстве.