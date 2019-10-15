НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд игрового дня. В североамериканской лиге состоялось семь матчей. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В матче с «Анахайм Дакс» (4:2) чешский форвард оформил покер, забросив все шайбы своей команды в матче.

Второй звездой стал форвард «Флориды Пантерз» Бретт Коннолли. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4) канадский нападающий оформил дубль, перевернувший ход матча. «Пантеры» смогли отыграться со счёта 1:4 и одержать победу.

Замкнул тройку лучших игроков голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок. Американец отразил 26 бросков и оформил шат-аут в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:0).