Холтби — о провале с «Колорадо»: расстроен. Ответственность за игру лежит на мне

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал свою провальную игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6). В течение четырёх минут и 12 секунд в первом периоде канадец пропустил три шайбы после трёх бросков игроков «Эвеланш» и был заменён на Илью Самсонова.

«Надо находить способ помогать команде выигрывать. Сегодня мне не удалось это сделать. Ответственность за игру лежит на мне. Я очень расстроен, но теперь нужно вернуться к работе и трудиться ещё усерднее», – цитирует Холтби пресс-служба НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1218-е очко. Российский форвард сначала обогнал Джереми Рёника (1216), а затем и Ларри Мёрфи (1217). Следующей целью для Александра является результат Жана Беливо (1219).