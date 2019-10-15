Бэбкок: Михеев ещё не показал, на что он способен, пока ему комфортнее без шайбы

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру и процесс адаптации в новой команде российского нападающего Ильи Михеева, который проводит первый сезон в НХЛ.



«Михеев начал давать интервью на английском? Скоро он поймёт, что не должен был учить язык. Если же говорить серьёзно, то Илья — образованный парень, выпускник университета. Его девушка училась в Бостонском колледже, поэтому у него есть кого спросить насчёт английского. Он говорил, что смотрел сериал «Друзья», чтобы улучшить свой английский, но есть большая разница между комедийными диалогами и «горячими» репликами во время игр.



Как бы вы ни говорили по-английски, но во время матча, когда шайба летает со скоростью 100 миль в час, разговаривать толком невозможно. Люди просто кричат и просто пытаются вам что-то показать. Предполагаю, что креативность Михеева только вырастет со временем, он ещё не показал, на что способны его руки. Он отлично владеет клюшкой, он умён, он быстро учится, но сейчас ему комфортнее без шайбы, в обороне», — приводит слова Бэбкока TSN.

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