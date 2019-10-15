«Амур» — «Локомотив»: Кронвалль и Ландер не попали в состав гостей

«Амур» и «Локомотив» и определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало — в 12:00 мск.

В состав гостей не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер.

«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов— Турбин, Лазарев— Рассказов — Руденков;

Александров, Величкин — Голубев— Кацуба.

«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Н. Аверин— Накладал, Санников — Да Коста— Ратти;

Осипов — Мисюль, Кудрявцев— Алексеев — Ильенко;

Черепанов — Савченко, Каюмов— Иванов— Коваленко;

Афанасьев, Денисенко — Красковский— Полунин, Свитов.