«Амур» — «Локомотив»: Кронвалль и Ландер не попали в состав гостей

«Амур» и «Локомотив» и определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 15 октября, начало — в 12:00 мск.
В состав гостей не попали шведские легионеры — защитник Стаффан Кронвалль и нападающий Антон Ландер.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов— Турбин, Лазарев— Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Голубев— Кацуба.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Н. Аверин— Накладал, Санников — Да Коста— Ратти;
Осипов — Мисюль, Кудрявцев— Алексеев — Ильенко;
Черепанов — Савченко, Каюмов— Иванов— Коваленко;
Афанасьев, Денисенко — Красковский— Полунин, Свитов.
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