Радулов — о неудачах «Далласа»: кажется, что всё валится из рук

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (0:4).
«В целом мы сегодня играли лучше, чем в прошлом матче. Но этого недостаточно. В такой ситуации кажется, что всё валится из рук, но у нас в команде много опытных ребят, которые через такое проходили. Будет время, когда мы будем говорить и о других вещах», – цитирует Радулова пресс-служба НХЛ.
У «Сэйбрз» шайбы забросили Виктор Олофссон, Сэм Райнхарт, Сэм Райнхарт и Маркус Юханссон. Российский нападающий «Далласа» провёл на льду 16 минут 48 секунд. За это время он нанёс один бросок и закончил матч с показателем полезности «-2».
Для «Далласа» это поражение стало уже шестым в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало», напротив, одержал пятую победу при одном поражении.
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