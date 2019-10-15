Хартикайнен: русские за рулём как сумасшедшие!

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал, чем отличаются русские и финны.

«Финны и русские вообще разные. Здесь, например, вообще по-другому водят машину. Русские за рулём как сумасшедшие! В Финляндии ты выехал из дома и едешь по одной полосе, здесь такого не бывает. Вообще, в России очень много разных людей, сложно как-то составить один образ.

В России люди говорят то, что думают. Они прямолинейные. В Европе и Америке более дипломатичные, толерантные. Сейчас я тоже говорю в глаза то, что думаю. Возвращаясь в Финляндию, люди немного шокируются, они не привыкли к такому общению.

Финны не умеют пить? Это не только в Финляндии. Кто-то пьёт много, кто-то меньше, это по всему миру. Никакой особенности. На севере у нас мрачно, темнеет раньше, там пьют больше. Солнце село — надо выпить. А летом погода отличная, почему бы не выпить? Ха-ха! В России больше пьют водку, чем в Финляндии. Там больше пива, вина, какие-то коктейли. Нечасто бывает такое, что на стол ставят бутылку и компания начинает пить», — цитирует Хартикайнена «Спорт Бизнес Online».