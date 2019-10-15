Кравчук: топор над головой Бэбкока уже занесён

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о причинах нестабильной игры «Торонто Мэйпл Лифс» на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Стараюсь больше смотреть за канадскими клубами. Сейчас основное внимание — «Торонто». У клуба отличный состав, но, как и в прошлые годы, нет надёжности. «Торонто» ведёт в одну-две-три шайбы, но результат не удерживает, это говорит о сырости команды.
За четыре сезона Бэбкока «Мэйпл Лифс» дальше второго раунда не продвинулся, время поджимает, а старт-2019 не обнадёживает. Причём проблемы в основном в обороне — а эта та линия, которую относят к категории тренерских и которая должна быть отлажена штабом прежде всего. Много говорили об обмене Никиты Зайцева в «Оттаву», о кадровом укреплении обороны — но на деле прогресса нет.
Быстрых решений в НХЛ не принимают, но топор над головой Бэбкока, похоже, уже занесён. Впрочем, для любого тренера это самое обычное явление», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 15 октября 2019
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