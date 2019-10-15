Экс-защитник «Детройта» и «Рейнджерс» Спроул продолжит карьеру в «Куньлуне»
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским защитником Райаном Спроулом, информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 26-летний защитник сменил три клуба АХЛ. Спроул провёл один матч за «Торонто Марлиз», 11 матчей — за «Лаваль Рокет», а завершил сезон в «Хёрши Бирз», где сыграл в общей сложности 61 матч. Суммарно Райан отметился 13 заброшенными шайбами и 20 голевыми передачами.
Спроул имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге. Уроженец Миссисаги сыграл 28 матчей за «Детройт Ред Уингз» и 16 встреч за «Нью-Йорк Рейнджерс». В его активе в главной североамериканской лиге две заброшенные шайбы и 10 результативных передач.
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