Тренер «Северстали» — об интервью Панарина: в Берлине, думаете, всё гладко?

Тренер «Северстали» Александр Гольц поделился мнением о нашумевших высказываниях форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Интервью читал. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Есть свои мысли – скажи их на кухне, товарищу. Тем более если не разбираешься в политике, неправильно такие темы поднимать.
Германия тоже не вся благополучная. В Берлине, думаете, всё гладко сейчас? Нет, и нигде здорово не бывает. Есть какие-то проблемы в России, какие-то в Германии. Нет такого, что там всё благополучно, тепло и мягко. Германия уже не та, что была в 1970-1980-е. Сейчас и велосипеды воруют, у меня вот украли. А сын когда кошелёк потерял со всеми документами, мы его в почтовом ящике нашли. Кто-то привёз.
Сирийцев много в Фюссене. У меня друг сидел на кухне, пил кофе, смотрит – едет человек на его велосипеде, который до этого угнали. Но у нас город маленький, поэтому беспорядков не было. Хотя есть и наглые, в той же Швейцарии тоже не знают, что с ними делать.
Конечно, есть большая разница между богатыми и бедными, жизнь в Москве и Петербурге отличается от жизни в маленьких городах. Но в Череповце мне нормально, всё устраивает. Чисто, тихо, рестораны есть, в кино сходить можно.
Согласен, есть проблемы. Врачи, учителя, пенсионеры должны другие деньги получать. Но улучшение у нас всё равно есть по сравнению с тем, как было. Нужно быть благодарным за то, что есть», — сказал Гольц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 15 октября 2019
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