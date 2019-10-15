Гулявцев: лучше бы сны, когда 2:1 в пользу «Амура», почаще снились

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (2:1).



«Сегодня мы провели плохой матч в плане организации игры. Это говорит и статистика, за два периода бросили раз 10. Отчасти мне понятно это состояние, мы буквально вчера прилетели после тяжёлого выезда. «Локомотив» был свежее, быстрее, многое не получалось. Можно много сказать, но побеждает команда, забросившая на одну шайбу больше.



Благодарен ребятам, что в такой ситуации дотерпели до конца и выиграли матч. Отдельно хочу отметить Женьку Аликина, который пластался, как лев, держал нас в игре, ребята отблагодарили его за это. Лучше бы сны, когда 2:1 в нашу пользу, почаще снились», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Амур» вырвал победу у «Локомотива», забросив шайбу в конце третьего периода