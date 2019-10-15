Ардашев: «Локомотив» вышел неподготовленным, пропустил быструю шайбу

Исполняющий обязанности главного тренера ярославского «Локомотива» Александр Ардашев поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (1:2).



«К сожалению, сегодня наша команда вновь провалила первый период. Вышли неподготовленные, пропустили быструю шайбу. Во втором периоде выравняли игру, с одной шайбой трудно выиграть. В концовке нужно было довести игру хотя бы до ничейного результата, но допустили ошибку и проиграли», — приводит слова Ардашева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Хозяева открыли счёт на первой минуте матча. Владислав Ушенин переиграл Илью Коновалова спустя 24 секунды после начала встречи. Ярославский клуб реализовал большинство на старте второго периода, отличился Степан Санников. Степан получил шайбу на пятаке «тигров» и нанёс бросок по воротам. Шайба угодила в конёк защитнику хозяев Валерию Васильеву и срикошетила в ворота. Победу хозяевам принёс точный бросок Никиты Камалова. Российский защитник отличился в концовке третьего периода.

«Амур» вырвал победу у «Локомотива», забросив шайбу в конце третьего периода