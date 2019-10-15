«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Череповецкий клуб одержал вторую победу в пяти последних матчах.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 27-й минуте: шайбой отметился нападающий команды хозяев Итан Верек. «Северсталь» сумела восстановить равновесие на 55-й минуте, отличился форвард Андрей Алексеев. Встреча перешла в дополнительное время, где подопечные Андрея Разина вырвали победу благодаря голу Владислава Провольнева на последней секунде овертайма.