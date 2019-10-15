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«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма

«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. Череповецкий клуб одержал вторую победу в пяти последних матчах.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 27-й минуте: шайбой отметился нападающий команды хозяев Итан Верек. «Северсталь» сумела восстановить равновесие на 55-й минуте, отличился форвард Андрей Алексеев. Встреча перешла в дополнительное время, где подопечные Андрея Разина вырвали победу благодаря голу Владислава Провольнева на последней секунде овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Верек – 26:09' (5x5)   1:1 Алексеев (Кодола) – 54:18' (5x5)   1:2 Провольнев (Вовченко) – 64:59' (4x3)
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