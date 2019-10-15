«Авангард» — СКА: стали известны составы команд

Стали известны составы омского «Авангарда» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 15 октября, начало матча — в 19:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;

Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Спиценко, Макаров — Грачёв — Кошелев.



ХК СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Белов — Дыбленко, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;

Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;

Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20