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«Авангард» — СКА: стали известны составы команд

«Авангард» — СКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы омского «Авангарда» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Балашихе состоится сегодня, 15 октября, начало матча — в 19:00 мск.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Пивцакин — Войнов, Пьянов — Семёнов — Андригетто;
Манухов — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Спиценко, Макаров — Грачёв — Кошелев.

ХК СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Токранов — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Белов — Дыбленко, Барабанов — Кемппайнен — Бурдасов;
Зубарев — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Карпов;
Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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