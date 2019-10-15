Президент «Авангарда»: если у Михеева всё получится в НХЛ, зачем же ехать сюда

Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об игре экс-форварда «ястребов» Ильи Михеева в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Не удивлён игрой Михеева в НХЛ, он достоин той лиги. Работает каждый день, всё лето занимался, да и тот сезон у него был отличным. Так что я не удивлён. Игру Ильи за океаном не видел, смотрел только хайлайты.
Вернуть Михеева из НХЛ? Ну а как его вернуть? Мы его всегда ждём, но если у него всё будет получаться в НХЛ, то зачем же ему ехать сюда.
Всё ли устраивает в потолке зарплат? А куда деваться? Это принятое решение, мы не можем здесь ничего предлагать. Войнов пока работает по своему контракту до конца сезона, а дальше посмотрим, что будет. Многие уедут с потолком зарплат. Думаю, что зарплаты в лиге упадут», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 октября 2019
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