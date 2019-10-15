Видгоф: «Трактор» всё делает правильно. В команде нет пассажиров

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф поделился мнением об игре челябинской команды в нынешнем сезоне.
«Когда состав меняется на 40%, уже говорят, что команда сильно изменилась. У нас же она обновилась на 80%. Наши молодые ребята играют, постоянно привлекаются к играм за «Трактор»: тот же Ясинский, Карпухин, Никита Тертышный, Гришаков, Жиляков и Шолохов. Понятно, что надо ещё прибавлять, но у нас очень большой резерв по молодым нашим игрокам, по воспитанникам школы «Трактор». Кроме того нас, конечно, не радуют травмы наших игроков, особенно чувствуются травмы лидеров. В один момент у нас были травмированы шесть хоккеистов.
Нужно понимать, какой у нас календарь с начала сезона: 18 матчей за 37 дней, двухнедельный выезд на Восток, игра с «Барысом» на высокогорье. Такой календарь был составлен из-за юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, в этом причины длинной восьмиматчевой выездной серии со сложными перелётами, играми на высокогорье и так далее. Во второй половине регулярного чемпионата у нас более комфортное расписание, уверен, что в перспективе это принесёт нам пользу. Мы знаем свои проблемы — то же большинство.
Я уверен в наших силах, в том, что мы всё правильно делаем и движемся в правильном направлении. Нужна поддержка и вера в команду. Я не устану повторять, что в нашей команде нет равнодушных. Нет, что называется, пассажиров! Пока мы недовольны результатом по очкам, но однозначно уверены в своей команде, уверены в будущем. Сейчас настраиваемся на предстоящую серию, она будет очень тяжёлой и интересной», — цитирует функционера «74.ru!».
- 15 октября 2019
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