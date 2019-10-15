Провольнев — о голе на последней секунде ОТ: голова отключается, лишь бы бросить

Защитник череповецкой «Северстали» Владислав Провольнев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ), где он забросил победную шайбу на последней секунде встречи.



«Было очень много моментов, которые мы не реализовали. После второго периода в раздевалке поговорили с тренерским штабом, они показали нам на наши ошибки, и на третий период вышла уже другая команда. Забили первый гол, а потом, уже в овертайме, я удачно попал и забил.



Когда мы забили гол, пошла совсем другая игра. Мы больше стали атаковать, быстрее переводили шайбу в зону соперника. Были хорошие моменты, но не получилось забить, пришлось играть в овертайме.



Приходилось ли видеть голы на последней секунде овертайма? Да, бывало такое, видел, конечно. Там уже голова отключается, думаешь, что лишь бы бросить. Не скажу, что бросал наудачу. Были мысли, что забью», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.