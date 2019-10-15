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Разин: «Северсталь» имеет много моментов, но «рожает» один-два гола за матч

Разин: «Северсталь» имеет много моментов, но «рожает» один-два гола за матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ).

«Я рад, что всё хорошо закончилось. Сегодня получилась очень нервная игра, хотя я считаю, что все три периода мы владели инициативой. И должны были результат сделать чуть раньше. Но счастье от победы всё затмевает. Ребят с победой.

Вообще, у нашей команды болезнь – мы мало забиваем. Хотя мы и не последние в КХЛ по этому показателю, но, имея столько моментов, «рожаем» по одному-два гола с таким трудом. Хочется, чтобы ребята почувствовали уверенность – это самое главное. Потому что забивать они умеют, а вот уверенности порой не хватает», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма
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