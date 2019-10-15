Разин: «Северсталь» имеет много моментов, но «рожает» один-два гола за матч
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (2:1 ОТ).
«Я рад, что всё хорошо закончилось. Сегодня получилась очень нервная игра, хотя я считаю, что все три периода мы владели инициативой. И должны были результат сделать чуть раньше. Но счастье от победы всё затмевает. Ребят с победой.
Вообще, у нашей команды болезнь – мы мало забиваем. Хотя мы и не последние в КХЛ по этому показателю, но, имея столько моментов, «рожаем» по одному-два гола с таким трудом. Хочется, чтобы ребята почувствовали уверенность – это самое главное. Потому что забивать они умеют, а вот уверенности порой не хватает», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
«Северсталь» победила «Куньлунь», забив на последней секунде овертайма
- 15 октября 2019
-
20:16
-
19:59
-
19:22
-
19:02
-
18:46
-
18:39
-
18:18
-
18:15
-
18:01
-
17:36
-
17:07
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:04
-
12:38
-
12:08
-
12:00
-
11:31
-
11:10
-
11:01
-
10:31
-
10:15
Партнерский контент