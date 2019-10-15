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Йэндл рассказал, как Кенневилль наказывает игроков «Флориды» за поражения

Йэндл рассказал, как Кенневилль наказывает игроков «Флориды» за поражения
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Кит Йэндл рассказал, как главный тренер Джоэль Кенневилль наказал команду за одно из поражений на старте чемпионата. На следующее утро после неудачного матча хоккеистов заставили час наматывать круги по ледовой площадке.

«Это известный прием из старой школы. После такой провальной игры, которую мы провели, всегда страшновато приходить на тренировку. Ты знаешь: сейчас придется несладко. Такое случается не так часто и никому не приносит удовольствие, но это тренерское послание, которое мы все понимаем. Это должно стать для нас хорошим уроком», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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