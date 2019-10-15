Вайсфельд: я сразу назвал Квартальнова идеальным вариантом для «Ак Барса»

Известный хоккейный функционер эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал работу Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанского «Ак Барса».



«Сразу после того, как Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе и возникла кандидатура Дмитрия Квартальнова, я сказал, что это идеальный вариант. При условии, что руководство «Ак Барса» не хочет делать резких движений. По-моему, направление работы и стили у Билялетдинова и Квартальнова практически одинаковые. Значит, хоккеистам не нужно было резко перестраиваться под новый стиль игры. У Казани всегда квалифицированные игроки в составе. Два этих компонента помогают «Ак Барсу» сейчас идти в лидерах Востока», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.