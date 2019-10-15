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«Авангард» победил СКА, у Дедунова — победный гол

«Авангард» победил СКА, у Дедунова — победный гол
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Боба Хартли одержали третью победу подряд.

Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Войнов (Бек, Клинкхаммер) – 02:25' (5x5)   1:1 Барабанов (Бурдасов, Кемппайнен) – 04:05' (5x5)   1:2 Лехтеря (Рундблад) – 08:24' (5x4)   2:2 Семёнов (Потапов) – 28:37' (4x5)   3:2 Дедунов – 40:20' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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