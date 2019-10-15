«Авангард» победил СКА, у Дедунова — победный гол

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Боба Хартли одержали третью победу подряд.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.