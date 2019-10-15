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Бобков: игроки СКА много бросали, только по воротам не попадали

Бобков: игроки СКА много бросали, только по воротам не попадали
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями от выигранного матча с петербургским СКА (3:2).

«Грамотно сыграли в третьем периоде, Паша Дедунов хорошо сыграл на давлении и забил гол, в конце удалось выстоять. В первом периоде пропустили два гола, там и рикошет был, где-то грамотно сыграл СКА. Но ничего, во втором сравняли счёт. Для нас это был серьёзный матч, с сильным соперником, с которым всегда приятно играть.

Игроки СКА бросали много, только по воротам не попадали, так-то опасных моментов хватало. Парни много блоков сделали. Нам ни в коем случае нельзя было ошибаться в конце матча, ключом к победе стала простая игра», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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