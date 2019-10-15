«Авангард» — СКА: Потапов уполз на коленях после блокированного броска

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Боба Хартли одержали третью победу подряд.



В концовке встречи СКА устроил штурм ворот «Авангарда». Под один из бросков бросился форвард «ястребов» Алексей Потапов, попадание шайбы получилось болезненным. Игрок сумел покинуть лёд только ползком на коленях.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Авангарда».



Счёт был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.