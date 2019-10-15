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Кудашов — об ошибке Рундблада: неправильно сыграла вся пятёрка

Кудашов — об ошибке Рундблада: неправильно сыграла вся пятёрка
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги проигрыша в матче с «Авангардом» (2:3).

«Если брать хронологию игры, то неплохой первый период, неважный — второй. Третий период был равным, но, пропуская голы в большинстве и в первой смене, трудно выиграть.

Ключевая ошибка Рундблада? Хоккей состоит из ошибок. Любой может ошибиться. Была системная ошибка, неправильно сыграла вся пятёрка.

Чувства от памятного сезона за ХК МВД, когда команда 10 лет назад играла в Балашихе в финале? Такие же, как и у Олега Знарка. Любой тренер берёт у своих учителей частичку всего. У Знарка я тоже взял какие-то детали. Были и Юрзинов, и Билялетдинов, и Крикунов, и Знарок, и ряд иностранных специалистов. У каждого что-то берёшь», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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