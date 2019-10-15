Сошников впервые в сезоне стал альтернативным капитаном «Салавата»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Впервые в сезоне вышел на лёд в качестве альтернативного капитана «Салавата Юлаева» форвард Никита Сошников. Нападающий стал главным действующим лицом встречи, оформив дубль и принеся победу уфимской команде. Капитаном «Салавата» в отсутствие травмированного Григория Панина был шведский форвард Линус Умарк, вторым альтернативным капитаном был нападающий Александр Бурмистров.



26-летний Сошников — лучший снайпер «Салавата», на его счету девять голов и четыре результативные передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.