Сошников впервые в сезоне стал альтернативным капитаном «Салавата»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Впервые в сезоне вышел на лёд в качестве альтернативного капитана «Салавата Юлаева» форвард Никита Сошников. Нападающий стал главным действующим лицом встречи, оформив дубль и принеся победу уфимской команде. Капитаном «Салавата» в отсутствие травмированного Григория Панина был шведский форвард Линус Умарк, вторым альтернативным капитаном был нападающий Александр Бурмистров.
26-летний Сошников — лучший снайпер «Салавата», на его счету девять голов и четыре результативные передачи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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