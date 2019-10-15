Кравец: всё выиграть невозможно, «Витязь» готовится дальше
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги домашнего матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2).
«Салават» — с победой. Равная игра, хорошо ребята двигались, претензий по отношению ни к кому нет. Второй период был очень хороший, но, забивая один гол, очень сложно выиграть матч, тем более эти ошибки, которые произошли в обоих голах, привели к такому результату. В целом все старались, создавали моменты, боролись, но не всегда всё получалось. По движению – игра была гораздо лучше, чем предыдущая. Всё выиграть невозможно, будем готовиться дальше. Следующая встреча — с «Трактором» — такая же важная, как и все остальные», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
Дубль Сошникова принёс «Салавату» победу над «Витязем»
- 15 октября 2019
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