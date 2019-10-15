Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Юность» стала первым белорусским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов

«Юность» стала первым белорусским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов
Хоккей / Прочие 0

В заключительном матче Лиги чемпионов на групповом этапе швейцарская «Лозанна» дома обыграла «Тршинец» со счетом 5:3. Данный результат подарил выход в плей-офф не только швейцарскому клубу, но и минской «Юности», которая прошла в плей-офф со второго места в группе, опередив на одно очко «Оцеларжи».

Впервые в истории клуб из Беларуси сумел пробиться в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.

Состав «Юности» в заключительном матче группового этапа:

И. Брикун (Шелепнев);
Ногачев – Антонов (К), Колготин – Мальцев – Цыганов;
Геращенко – Мицкевич, Парфеевец – Кулаков – Лопачук;
Лесников – Казакевич, Аносов – Дрозд – Стефанович;
Щечин – Дюков, Гайнетдинов – К. Брикун – Черников.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019