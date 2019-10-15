«Юность» стала первым белорусским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов

В заключительном матче Лиги чемпионов на групповом этапе швейцарская «Лозанна» дома обыграла «Тршинец» со счетом 5:3. Данный результат подарил выход в плей-офф не только швейцарскому клубу, но и минской «Юности», которая прошла в плей-офф со второго места в группе, опередив на одно очко «Оцеларжи».



Впервые в истории клуб из Беларуси сумел пробиться в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.



Состав «Юности» в заключительном матче группового этапа:



И. Брикун (Шелепнев);

Ногачев – Антонов (К), Колготин – Мальцев – Цыганов;

Геращенко – Мицкевич, Парфеевец – Кулаков – Лопачук;

Лесников – Казакевич, Аносов – Дрозд – Стефанович;

Щечин – Дюков, Гайнетдинов – К. Брикун – Черников.



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