«Юность» стала первым белорусским клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов
В заключительном матче Лиги чемпионов на групповом этапе швейцарская «Лозанна» дома обыграла «Тршинец» со счетом 5:3. Данный результат подарил выход в плей-офф не только швейцарскому клубу, но и минской «Юности», которая прошла в плей-офф со второго места в группе, опередив на одно очко «Оцеларжи».
Впервые в истории клуб из Беларуси сумел пробиться в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов.
Состав «Юности» в заключительном матче группового этапа:
И. Брикун (Шелепнев);
Ногачев – Антонов (К), Колготин – Мальцев – Цыганов;
Геращенко – Мицкевич, Парфеевец – Кулаков – Лопачук;
Лесников – Казакевич, Аносов – Дрозд – Стефанович;
Щечин – Дюков, Гайнетдинов – К. Брикун – Черников.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 15 октября 2019
-
23:35
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
20:37
-
20:16
-
19:59
-
19:22
-
19:02
-
18:46
-
18:39
-
18:18
-
18:15
-
18:01
-
17:36
-
17:07
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:11
-
16:00
Партнерский контент