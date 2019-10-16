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Четыре гола «Миннесота» пропустила от хоккеистов «Торонто»

Четыре гола «Миннесота» пропустила от хоккеистов «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:4. Встреча проходила на льду арены «Скотиабанк-Арена» вТоронто.

Самым результативным в составе победителей стал Морган Райлли, набравший 4 (0+4) очка. Еще 3 (1+2) очка заработал Митчелл Марнер. Российский форвард Илья Михеев отыграл 14:30, нанес 2 броска по воротам и выполнил 1 силовой прием.

«Мэйпл Лифс» добыли вторую победу в последних пяти матчах. «Уайлд» проиграли пятый матч в сезоне из шести.

«Торонто» проведёт следующую игру 17 октября с «Вашингтон Кэпиталз». «Миннесота» сыграет 18 октября с «Монреаль Канадиенс».

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