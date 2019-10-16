«Аризона» в гостях обыграла «Виннипег», у Куликова «-1»

«Аризона Койотс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дублем в составе победителей отметился Кристиан Дворак. 3 (1+2) очка набрал Ник Шмальц. Две результативные передачи в активе капитана «Койотс» Оливера Экман-Ларссона. Голкипер гостей Дарси Кемпер отразил 38 бросков из 40. В составе «Виннипега» голами отметились Марк Шайфли и Кайл Коннор.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1».