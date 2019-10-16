«Аризона» в гостях обыграла «Виннипег», у Куликова «-1»
«Аризона Койотс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Дублем в составе победителей отметился Кристиан Дворак. 3 (1+2) очка набрал Ник Шмальц. Две результативные передачи в активе капитана «Койотс» Оливера Экман-Ларссона. Голкипер гостей Дарси Кемпер отразил 38 бросков из 40. В составе «Виннипега» голами отметились Марк Шайфли и Кайл Коннор.
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 16 минут 52 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил один силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Шайфли (Лайне, Моррисси) – 07:35' (5x4) 1:1 Гарленд (Экман-Ларссон, Шмальц) – 19:52' (5x5) 1:2 Дворак (Кессел, Экман-Ларссон) – 25:11' (5x4) 1:3 Шмальц (Истерли, Сёдерберг) – 27:21' (5x4) 1:4 Дворак (Шмальц) – 37:47' (5x5) 2:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 44:58' (5x4)
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