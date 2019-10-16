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Ведущий защитник «Нэшвилла» Йози подрался со звездой «Вегаса» Стоуном

Ведущий защитник «Нэшвилла» Йози подрался со звездой «Вегаса» Стоуном
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нэшвилл Предаторз» (2:1 после первого периода) произошла необычная драка.

В кулачном бою сошлись не игроки четвёртых звеньев, а одни из главных звёзд команд — нападающий хозяев Марк Стоун и защитник гостей Роман Йози. Сначала швейцарский защитник и канадский форвард обменялись ударами клюшками, после чего выяснили отношения на кулаках. Зарплата Йози по истекающему контракту составляет $ 4 млн, в свою очередь Стоун зарабатывает $ 9,5 млн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро

Счёт в матче открыл форвард «Предаторз» Кайл Туррис спустя две минуты после начала первого периода. На 10-й минуте Стоун восстановил равновесие, а через несколько минут цели достиг бросок Райлли Смита.

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