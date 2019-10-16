Лучший снайпер «Нэшвилла» Форсберг забил после невероятной ошибки Флёри
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Нэшвилл Предаторз» (2:4, идёт второй период) абсолютно нехарактерную для себя ошибку допустил голкипер хозяев Марк-Андре Флёри.
Статистика Форсберга в регулярном чемпионате-2019/20
Канадский вратарь выкатился за ворота, чтобы остановить шайбу и пробросить её по борту ближнему партнёру, но допустил ужасную ошибку при выполнении паса. Флёри нашёл передачей лучшего снайпера «Предаторз» Филипа Форсберга, который моментально сориентировался в игровой ситуации и отправил шайбу в пустые ворота «рыцарей». Для Филипа эта шайба стала пятой в нынешнем сезоне.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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Флёри устроил настоящее шоу: два суперсейва, расчистка пятачка и бросок по воротам соперника.
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