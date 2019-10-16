Форвард «Монреаля» Татар ударил Кучерова локтем в лицо и избежал штрафа

Интересный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «молний» нападающий хозяев Томаш Татар грубо атаковал российского форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова, который боролся с ним за шайбу. Словак выставил локоть и попал Кучерову в область головы, но не получил за это никакого наказания.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.