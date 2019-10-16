Форвард «Монреаля» Татар ударил Кучерова локтем в лицо и избежал штрафа
Интересный эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).
В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «молний» нападающий хозяев Томаш Татар грубо атаковал российского форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова, который боролся с ним за шайбу. Словак выставил локоть и попал Кучерову в область головы, но не получил за это никакого наказания.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
В составе победителей отличились Брэйдон Коберн, Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Российский форвард «молний» Кучеров выполнил две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился.
«Канадцы» устроили охоту на Кучерова! Били даже локтем в голову
А Василевский сыграл просто невероятно.
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