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«Калгари» победил «Филадельфию», у Проворова «-2»

«Калгари» победил «Филадельфию», у Проворова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал чешский голкипер «Калгари» Давид Риттих, который отразил 21 бросок из 22. Голами в составе победителей отметились: Михаэль Фролик, Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм. Единственную шайбу «Филадельфии» забросил защитник Мэтт Нисканен.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фролик – 01:35' (5x5)   2:0 Манджапане (Джордано, Райан) – 34:15' (5x5)   2:1 Нисканен (Конечны, Кутюрье) – 44:58' (5x5)   3:1 Линдхольм – 59:49' (en)
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