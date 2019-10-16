«Калгари» победил «Филадельфию», у Проворова «-2»
«Калгари Флэймз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал чешский голкипер «Калгари» Давид Риттих, который отразил 21 бросок из 22. Голами в составе победителей отметились: Михаэль Фролик, Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм. Единственную шайбу «Филадельфии» забросил защитник Мэтт Нисканен.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 15 секунд, нанёс два броска в створ ворот, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «-2».
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